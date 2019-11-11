Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

6 saat önce

İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandıVAN - Van'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile Eşbaşkan Şehzade Kurt tutuklandı.

İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

VAN - Van'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile Eşbaşkan Şehzade Kurt tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile sözde Eşbaşkan Şehzade Kurt isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile sözde Eşbaşkan Şehzade Kurt isimli 2 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 04:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]