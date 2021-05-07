İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor

07.05.2021 11:54
İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 'fide bizden üretim sizden' projesi kapsamında vatandaşlara sebze fidesi dağıtımına başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 'fide bizden üretim sizden' projesi kapsamında vatandaşlara sebze fidesi dağıtımına başladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyen vatandaşlara, sebze fidesi dağıtımına başladı. Toplam 75 bin adet sebze fidesinin dağıtımına başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, amaçlarının sebze yetiştiriciliğini ilçede teşvik etmek olduğunu belirterek, "İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde ve pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal destek çalışmalarımız kapsamında; geçtiğimiz günlerde çiftçimize nohut ve mısır tohumu dağıtımına başladık. Yine bu hafta başında, duyurusunu yaptığımız sebze fidesi dağıtımlarımızla evlerinin terasında, balkon ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlarımıza fide desteği sağlamaya başladık. Tüm İpekyolu ilçemiz sakinlerini bu güzel çalışmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

İpekyolu Belediyesi çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün domates, salatalık ve biberden oluşacak 75 bin adet sebze fidesi dağıtacağı belirtildi. - VAN

İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor
İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor
İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor
İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi Silah kaçakçılarının lideri öğretmen çıktı, uzaktan eğitimi fırsat bildi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı

Son Dakika Haberleri
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:42 El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
11:36 Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı         
11:55
Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi         
11:51
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor         
11:36
Dünyayı alarma geçirdi! Düşeceği söylenen dev roketten gelen ilk görüntüler merak uyandırdı Dünyayı alarma geçirdi! Düşeceği söylenen dev roketten gelen ilk görüntüler merak uyandırdı         
11:24
Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi         
11:20
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
10:51
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!         
10:04
Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor         
10:02
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 12:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement