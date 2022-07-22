İpekyolu Belediyesi, bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberleri yalanladı - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi, bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberleri yalanladı

22.07.2022 19:56
İpekyolu Belediyesi, bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberleri yalanladı

İpekyolu Belediyesinden, Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın hakkında bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

İpekyolu Belediyesinden, Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın hakkında bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu televizyon ve gazetelerde yalan ve iftira niteliğinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verilen açıklamada, İpekyolu Belediyesi hakkında "kasaba, ufacık, küçücük' şeklinde tanımlamaların yapıldığı aktarıldı.

İpekyolu'nun Van'ın en büyük ilçesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde haberlerin bütünüyle yalan, hayal ürününden ibaret olan, haber niteliği taşımayan, iftiradan öteye geçemeyecek mahiyette olması nedeni ile basını ev kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bilginin doğruluğunu teyit etmek habercinin asli görevi olup buna aykırı biçimde hayal dünyanızdan yola çıkarak ürettiğiniz haberlere 'iddia olunuyor' ibaresini ekleyerek, bu haberlere itibar edilmesini beklemeniz de ayrıca son derece gülünçtür. Tüm belediye başkan vekilleri gibi İhsan Emre Aydın da kendisine tahsis edilen zırhlı aracı kullanmaktadır. Nitekim belediyenin birçok programında bu zırhlı araç görüntülere de yansımıştır. Zırhlı aracın kullanılamadığı dönemlerde araç kiralama işi yapan yüklenici firma tarafından sözleşme yükümlülüklerine binaen araç temin etme yükümlüğü kapsamında, yüklenici firma ve Belediyemiz arasındaki sözleşme ve ilgili kanunlara uygun olarak ikame araç temini gerçekleştirilmektedir."

Aydın'ın eşi Cansu Aydın'ın da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki görevini 3 meslektaşı ile paylaştığı bir odada ifa ettiği belirtilen açıklamada, "Müvekkilin eşi ne Kaymakamlık ne de Belediye bünyesinde görev almamıştır. Makam odası bulunmamaktadır ve Belediye kasasından oda tadilatı ve harcaması yapılmamıştır. Kaymakamlık bünyesinde proje birimi şeklinde bir birim dahi bulunmadığını kamuoyu bilgisine sunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi, bazı gazete ve televizyonlarda yer alan haberleri yalanladı - Son Dakika

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