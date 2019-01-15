Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesi "Bez Çanta" Dağıttı

İpekyolu Belediyesi "Bez Çanta" Dağıttı

1 saat önce

İpekyolu Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltması amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.

İpekyolu Belediyesi
İpekyolu Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltması amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan halk pazarında vatandaşlara bez çanta dağıtarak bir süre sohbet etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, 30 bin bez alışveriş çantası dağıtacaklarını söyledi.

Son günlerde poşet konusunun gündemde olduğunu anımsatan Öztürk, "Biz de hem vatandaşa hem de çevreye duyarlı olalım diye bez poşet bastırdık. Yasayla birlikte marketlerde poşetler 25 kuruş oldu. Çevre kirliliğinin azalması amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Bizler de bu kapsamda hem çevremizi koruyalım hem de bütçemizi koruyalım dedik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İpekyolu, Güncel
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