Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesi Bez Torba Dağıtımı

İpekyolu Belediyesi Bez Torba Dağıtımı

1 saat önce

İpekyolu Belediyesi bez torba dağıtımı İpekyolu Belediyesinden plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına tam destek İpekyolu Belediyesi, 30 bin bez torba bastırdıVAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara...

İpekyolu Belediyesi bez torba dağıtımı
İpekyolu Belediyesinden plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına tam destek
İpekyolu Belediyesi, 30 bin bez torba bastırdı

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına İpekyolu Belediyesinden tam destek geldi. 'Sıfır Atık' projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren İpekyolu Belediyesi, proje kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara dağıtmak üzere 30 bin bez torba bastırdı. Bu çerçevede basılan bez torbaları ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtan Kaymakam Öztürk, naylon poşetlerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekti.
Bez torba dağıtımı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bez torbaların çevreye duyarlı olduğunu belirtti. Poşetlerin ücreti olmasının son günlerde gündemde olduğunu anımsatan Kaymakam Öztürk, "Duyarlı bir belediye olarak vatandaşımıza katkı sunmak amacıyla bez torba bastırdık. Bizler bastırdığımız bez torbalarımızı özellikle pazara ve markete giden vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez torbalar çevreye duyarlıdır. İpekyolu Belediyesi olarak şu an için 30 bin tane bez torba bastırdık. Bugünden itibaren İpekyolu ilçemizin sınırlarındaki tüm vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır" dedi.
Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına tam destek verdiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yasayla birlikte marketlerde poşetler 25 kuruş oldu. Çevre kirliliğinin azalması amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Bizlerde bu kapsamda hem çevremizi koruyalım hem de bütçemizi koruyalım dedik. Bu düşünceyle İpekyolu Belediyesi olarak artık bez torbalarımızla vatandaşımızın yanındayız."
Bez torbaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.
(YLM-MSA-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Van, Cemil Öztürk, Plastik, İpekyolu, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:49:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesi Bez Torba Dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]