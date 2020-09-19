İpekyolu Belediyesi çiftçilere destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

- İpekyolu Belediyesi çiftçilere destek vermeye devam ediyor

Kıratlı Mahallesi'nde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan:

"Hasadı görmek bizi onurlandırdı"

"Devlet olarak, belediye olarak her daim çiftçimizin yanındayız"

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesin desteğiyle Kıratlı Mahallesi'nde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı.

İpekyolu Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında çiftçilere verdiği tohum, makine ve ekipman desteği ile bin dönümde silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi.

"Modern, teknolojik metotlar uygulanıyor"

İpekyolu Belediyesi sine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen 'Çiftçi Destek Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde uygulanan projeyle çiftçiler modern, teknolojik, verimli tarımsal uygulama metotlarıyla tanışma ve bu metotları uygulama fırsatı buluyor. Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde Mayıs ve Haziran aylarında çiftçilerce ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı.

Kaymakam Aslan: "Hasadı görmek bizi onurlandırdı"

Kıratlı Mahallesi'ndeki hasada katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, devlet olarak, belediye olarak her daim çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Üretime önem veren bir belediye olduklarını belirten Kaymakam Aslan, "Silajlık mısır üretimi hem çiftinin hem de hayvan sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Uzun süre bozulmadan saklanabilen ve besicilerin kış aylarında hayvanlarını meralarda otlatamadıkları için taze yem ihtiyaçlarını karşıladıkları silajlık mısırlar, üreticimizi ve havyan sahiplerimizi mutlu ediyor. Biz de ziraatçı arkadaşlarımızla birlikte Kıratlı mahallemizdeki silajlık mısır hasadını yerinde görmek istedik. Burada çiftçimiz 12 dönümlük alanda ekim yapmış, onun hasadını yapacak. Çiftçilerimize toplamda bin dönümlük silajlık mısır ekim desteği ile ekipman desteği verdik. Verdiğimiz desteğin hasat ile neticelenmesini görmek bizi onurlandırdı. Devlet olarak, belediye olarak her daim çiftçimizin yanındayız. Umarım gelecek senelerde üretimimiz daha da artarak devam eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çiftçilerden teşekkür"

Kıratlı Mahallesi çiftçilerinden Adnan Akbaş ise İpekyolu Belediyesi'nin kendileriyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade ederek, "Ekipman konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Kaymakamımız Sinan bey destek vereceğini söyledi. Verilen desteklerle daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Belediye çalışanlarıyla bir nevi aile gibi olduk, sürekli irtibat halindeyiz, bizimle ilgileniyorlar. Başta Kaymakamımız olmak üzere, İpekyolu Belediyesi'ndeki ilgili birimdeki arkadaşlara bize bu kaynakları ayırıp, destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)