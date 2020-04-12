İpekyolu Belediyesi etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürülüğü sosyal hayatta yaşanan değişikliklerden dolayı evde kalmak zorunda kalanların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla "Denge Mala" adlı yarışma düzenliyor.

Proje kapsamında vatandaşlar, 9 süresince söyleyecekleri Kürtçe uzun hava türkülerini videoya kaydederek 13-24 Nisan tarihleri arasında kultur@ipekyolu.bel.tr adresine yollayarak başvuruda bulunabilecek.

İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan jüri değerlendirmesinin ardından 30 Nisan'da sonuçlanacak yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye bağlama hediye edilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Aslan, belediye olarak 326 binlik nüfusa sahip ilçede 7'den 70'e herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.