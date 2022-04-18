İpekyolu Belediyesi gıda işletmelerini denetledi - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi gıda işletmelerini denetledi

18.04.2022 16:50
İpekyolu Belediyesi gıda işletmelerini denetledi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, market ve unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, market ve unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, bayram öncesinde denetimlerini artırdı.

İlçedeki market ve unlu mamul üreten işletmelere giden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini, hijyeni, ürün ve malzemeleri saklama koşullarını, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Denetimlerde düzenlemelere aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler uyarıldı.

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İpekyolu, Market, Bayram, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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