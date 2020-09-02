İpekyolu Belediyesi ilçedeki okullara 40 bin çiçek dağıtacak - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okulların bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere 40 bin çiçek dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bostaniçi Mahallesi'nde belediyeye ait seralarda yetiştirdiği 40 bin kadife, horoz ibiği, vapur dumanı, zinya, aslanağzı, çin karanfili çiçekleri ile iri yapraklı kartopu, hanımeli, alev çalısı, badem ağacı, sarı çam, ateş dikeni ve taflan gibi bitkilerin dağıtımına başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, söz konusu çalışmanın öğrencilere yeşil alanların ve çiçek sevgisinin kazandırılması için fırsat olduğunu söyledi.

Çiçeklerin dikimine mümkün olduğu kadar öğrencilerin dahil edilmesinin önemli olduğunu belirten Aslan, "Okullara yönelik bu uygulamaları geliştirilerek devam ettirmek istiyoruz. Yeşile, doğaya ve çevreye önem veren bir belediyeyiz. İstiyoruz ki okul bahçelerimiz rengarenk olsun." dedi.