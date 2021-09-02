İpekyolu Belediyesi ilçedeki parkların sayısını artırıyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan park hizmete açıldı.

Selimbey Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönüm alana inşa edilen parkın açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, kentin daha fazla yeşil alana kavuşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede 19 parkın daha açılışa hazır hale getirildiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Parklarımız, yaşlı, çocuk kadın ve herkes için yapıldı. Bu parklara en çok sahip çıkacak olan çocuklarımız olacak. Devlet olarak belli bir yere kadar koruyabiliriz ama mahalle sakinlerinin buraları koruması gerekir. Yaptığımız parka yaklaşık 30 yıl Van'da görev yapan çocuk doktoru Daim Dirican'ın ismini verdik. Vanlı kardeşlerimizin ona da bir vefa borcu vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Aslan, çocuklarla beraber açılışını yaptığı parkı gezdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.