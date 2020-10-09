İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile 650 işçi için ek protokol imzalandı.

İpekyolu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında taşeron işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında 650'ye yakın işçi için yeni ek protokol imzalandı. Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, en fazla alt tabakada maaş alan personelleri gözettiklerini ifade ederek, "Bunların arasında gece biz uyurken çöplerimizi toplayanlar, park bahçelerimizi onaranlar, gerçekten bedeniyle bu işi, alın teriyle ekmeğini kazanan arkadaşları daha çok gözetmek istedik. Yaklaşık 650 çalışanımız var. İnşallah bu çok kısa sürede 750-800'leri de bulacak. Bu çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye çalıştık" dedi.

Ocak ayında belediye işçilerine tekrar zam yapacaklarını belirten Aslan, "Haziran ayında da inşallah bir zammımız daha olacak. Protokolün bitmesine 15 ay kalmasına rağmen onların daha refah, daha güzel şartlar içinde yaşayabilmesi için biz kendi imkanlarımız ölçüsünde ilgili zamları yapabilmeye çalıştık. İnşallah imkanlarımız daha iyi olur ve daha iyi iyileştirmeler yapabiliriz. Hepsine hizmetlerinden dolayı ve bundan sonra da belediyemize, şehrimize, insanımıza yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, bu protokolün kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise, İpekyolu Belediyesi'nin her ne kadar ilçe olsa da Türkiye'de birçok il belediyesinden hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından daha büyük olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla hizmet alanı da buna göre daha fazladır. Ama Belediye Başkanımız hakikaten hizmet için her gün halkın içindedir. Halktan biri gibidir. Samimi ve içten, hizmet aşkıyla çalışmalarını devam ettirmektedir. Devlet terbiyesiyle yetişmiş, devlet anlayışıyla halka hizmet götürme samimiyeti ve çabası içindedir. Bu protokolün yapılmasında da bizlere destek oldukları ve popülist değil, samimi yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için belediye imkanlarını zorladıklarının altını çizen Efeoğlu, "Başkanımızın ek protokolün yapılmasında ellerinden geleni yaptıklarına şahit olduk. Bundan dolayı kendilerine ve komisyon üyelerine teşekkür ediyor, protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Atılan imzaların ardından Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu tarafından Kaymakam ve Başkan Vekili Aslan'a plaket hediye etti. - VAN