İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.

İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.


Toplamda bin metrekare kapalı alanda yetiştirilen çiçekler; park, refüj, kaldırım kenarları ve ilçenin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara dikilecek. Bu sayede İpekyolu estetik bir görünüme kavuşacak.


Seralarda ekipler tarafından; menekşe, horoz ibiği, süs lahanası, kadife, zinya, bodrum papatyası, kasımpatı ve petunya gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra birçok çiçek ve bitki yetiştiriliyor. Mart ayı sonuna kadar binlerce çiçek üretiminin yapılması planlanarak daha renkli ve yeşil bir İpekyolu hedefleniyor. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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