İpekyolu Belediyesi kaldırımları yeniliyor - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaldırım çalışması tamamlanan mahallelerde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ali Paşa Mahallesi, Vali Mithat Bey Mahallesi ve Koçibey Caddesi'nde bozulan kaldırımlarda çalışma başlattı.

Çalışması tamamlanan kaldırımlarda 200 ağaç toprakla buluşturuldu.