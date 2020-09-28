İpekyolu Belediyesi metruk yapı ve ahırların yıkımına devam ediyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapılar ile ahırların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine ilçede metruk halde bulunan, halkın güvenliğini tehdit eden yapılar ile çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen ahırların yıkımı gerçekleştiriyor.

Belediye Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra başlanan çalışmalarda şu ana kadar 259 metruk yapı ve 107 ahırın yıkımı gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki ahırların ve metruk yapıların yıkımının kent estetiği, çevre ve sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Yıkımların Mart ayından bu yanan devam ettiğini belirten Aslan, "Yıkımları kanunlara ve belli bir programa göre gerçekleştiriyoruz. Yıkımları yapmadan önce gerek mülk sahiplerine gerekse besicilere gerekli süreleri tanıdık. Vatandaşlarımızın, besicilerimizin çoğu duyarlı davranıyor. Kentimizin güzelleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Van Gölü'ne, yeşile, çevreye ve ilçemize sahip çıkmak, bu ilçeyi her yönüyle yaşanılabilir bir hale getirmek hepimizin görevidir." dedi.