İpekyolu Belediyesi'nde Dönem Sonu Etkinlikleri

İpekyolu
Belediyesi'nin başlattığı spor, sanat, meslek ve eğitim kurslarının dönem sonu etkinliği düzenlendi. Van Devlet Tiyatrosu
salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, yapılan hizmetlerin hem maddi hem de manevi boyutlarının olduğunu söyledi.
Van'ın genelinde bu hizmetlerin yansımalarının görülebileceğini belirten Baygüven, belediye ve taşradaki kamu yönetimi hizmetlerinin başarılı, çalışkan, dürüst ve vizyonu olan insanlara verildiğinde ne kadar güzel sonuçların alındığını hep birlikte gördüklerini vurguladı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk de belediyelerin alt ve üst yapı gibi görevlerinin bulunduğunu, 2 yıldan bu yana yaptıkları hizmetlerle bu alandaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ifade etti.
Yaptıkları kilit taşı çalışmalarıyla mahallelerdeki yolları çamurdan kurtardıklarını anlatan Öztürk, belediyelerin eğitime tam destek vermek zorunda olduğunu, bu kapsamda 2 yıllık süreçte 15 milyon liraya yakın kaynağı okullara aktardıklarını dile getirdi.
Belediyelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ifade ettiği sosyal ve gönül belediyeciliğini esas alması gerektiğini kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:
"Bu salonda bugün 2 yıllık sürede bahsettiğim sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin karşılığını göreceksiniz. 2 yıllık süreçte 60 branşta 10 bin çocuk, genç ve kadınlara kurs verdik. Sağlıklı bir geleceğin Van'da inşası, toplumsal dönüşümün sağlıklı olması için bu kurslara ihtiyaç var. Çocuklarımız ve gençlerimizin bırakın terörün içinde, kıyısında olmaması lazım. Bu yüzden bu kurslar önemlidir. Bostaniçi
'ndeki bir çocuğumuz taş atacağına, terörü göreceğine, açtığımız kurslarda bağlama, keman, piyano, bilgisayarı öğrendi. Olması gereken yerde, zamanını doğru kullandı."
Konuşmaların ardından 60 branşta eğitim alan 10 bin kursiyeri temsilen hazırlanan gösteriler sahnelendi, kursiyerlere sertifikaları verildi.
Programa, Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altıntaş
, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kursiyerler ile aileleri katıldı.