İpekyolu Belediyesi'nden "e-imar sistemi" hizmeti - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi "e-imar sistemi" ile vatandaşlara imarla ilgili hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar bu sistem sayesinde belediyeye uğramadan imarla ilgili işlemlerini yapabilecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu sistemin sağladığı yenilikle mimar, mühendis, değerleme uzmanları, emlakçı ve yapı denetim firmaları belediyeye gelmeden, zamandan, dosyadan ve proje çıktısından tasarruf ederek tüm evraklara elektronik ortamdan ulaşılabileceğini söyledi.

Sistemde vatandaşların imar ile ilgili her türlü bilgiye diledikleri yerde erişebileceğini ifade eden Aslan, "Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi vatandaş odaklı bu hizmetimizin de ilçemiz sakinlerine, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.