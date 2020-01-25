İpekyolu Belediyesi'nden Elazığ'a yardım kamyonu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İpekyolu Belediyesi'nden Elazığ'a yardım kamyonu - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden Elazığ'a yardım kamyonu

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek, yardım kamyonu hazırladı.

İpekyolu Belediyesi'nden Elazığ'a yardım kamyonu, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek, yardım kamyonu hazırladı.


İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım kamyonu, planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecek. Yaşanan deprem felaketiyle alakalı bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Dün Elazığ'da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İpekyolu Belediyesi olarak bu üzücü afet nedeni ile bir yardım kamyonumuz hazır bir şekilde beklemekte olup, Valiliğimizin koordinasyonunda planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecektir. Ben tekrar Elazığ ve Malatya'da, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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