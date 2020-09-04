İpekyolu Belediyesi'nden korona hastalarına hijyen paketi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden korona hastalarına hijyen paketi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle karantinada olan kişilere hijyen paketi dağıtıyor.

İlçede korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi, testi pozitif çıkıp hastanede yatan, evde tedavi gören ve karantinada olan hasta vatandaşlara kolonya, eldiven, maske, el broşürleri ve belediyenin kültür sanat dergisi ile faaliyet bülteninden oluşan paketleri teslim ediyor. Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Müdürlüğü personelleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda hazırladığı hijyen paketini İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş'e teslim etti.

"Kaymakamımız her zaman yanımızda oldu"

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hazırlanan hijyen paketini ilçede karantinada olan kişilere ve ailelere dağıttı. İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş, virüsle mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu belirterek, "Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kaymakamımız bu zorlu süreçte her zaman yanımızda oldu. Kadın ve Aile Müdürlüğü aracılığıyla hijyen setini bize teslim ettiler. Biz de bu hijyen setini ekibimizle beraber hastalara, onların temas ettiği kişilere vereceğiz ve filyasyonumuzu yapacağız. Hastalarımızın yanına giderken Kaymakamımız Sinan Aslan'ın selamını ileteceğiz. Bu çalışmada emeği geçen tüm belediye personeline ve Kaymakamımız Sinan Aslan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.