İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem - Son Dakika
Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem

6 saat önce

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem, System.String[]

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüse karşı tam önlem

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dünya genelinde tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı İpekyolu Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda uzman kişilerden oluşturduğu ilaçlama ve dezenfekte ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın temiz ve sağlıklı ortamlarda güvenle yaşamlarına devam etmeleri ve insan sağlığına zararlı olabilecek her türlü virüslerin oluşmasını engellemek için geceli gündüzlü çalışan ekipler, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere hastaneler, sağlık ocakları, sivil toplum dernekleri, okullar, dershaneler, banka şubeleri, berber ve kuaförler, taksi durakları, cadde ve sokaklar gibi umuma açık yerlerde vatandaşların günlük yaşamlarını sağlıklı devam ettirmeleri adına bu alanlarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, vatandaşın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdüreceklerini belirtirken, vatandaşların ise virüsten korunmak için gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve korunma yöntemlerine riayet etmelerini istediler.

İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

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