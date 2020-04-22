İpekyolu Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede yeni yöntem - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüsle mücadelede dezenfekte ekipmanlarına bir yenisi ekleyerek çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda etkin bir mücadele gerçekleştirmek için mikronsis makinesi ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar da dezenfekte çalışmalarına başladı. Araç arkasına takılan sistem, geçilen tüm bölgelere içerisinde depoladığı dezenfektan içeriği püskürterek bölgenin dezenfekte olmasını sağlıyor.

İpekyolu Belediyesi, ayrıca vatandaşların günlük hayatlarında yoğunlukla kullanmış oldukları işletmeler ve kamu kurumlarına 50 adet el dezenfekte sistemi kurdu.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, mikronsis makinesi sayesinde korona virüsle mücadelede daha etkin bir rol aldıklarını belirterek, "İlçemizde başta vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı şehir merkezimizdeki cadde ve sokaklar, daha sonra da periyodik olarak mahalle aralarına girerek ilçemizin tamamının dezenfekte ederek virüs ve benzeri insan sağlığına zarar veren kalıntılardan arındırmayı hedefliyoruz. Korona virüs salgınını önlemek için ilçemizde bulunan işletme ve ilimizde hizmet veren kamu kurumlarına 50 adet el dezenfekte sistemini kurduk" dedi.