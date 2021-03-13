İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği

13.03.2021 11:00
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği, System.String[]

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ruhsatlandırma seferberliği başlattı.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ruhsatlandırma seferberliği başlattı. Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ruhsata davet ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ilçede işyerlerini ruhsatlandırma çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlarda onlarca esnafın ruhsatlandırıldığı İpekyolu ilçesinde "İpekyolu'nda Ruhsatsız İşyeri Kalmasın" sloganıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilerek, ruhsatlandırma ile ilgili broşürleri dağıtılıyor.

" Türkiye'de en ucuz ruhsatlandırma ücreti uygulayan belediyelerden biriyiz"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını belirterek, "Ruhsatlarla ilgili önceden 5 yılda bir yenileme zorunluluğu vardı. Biz usule uygun belgelerini getiren esnaflarımız için bu 5 yıl şartını kaldırıp süresiz hale getiriyoruz. Esnaflarımız şartları sağlarsa eğer onlarca sene o ruhsat geçerli olacak. Biz Türkiye'de belki de iş yeri ruhsatlandırma ücretini en az alan belediyelerden biriyiz. Metrekare başına 1 TL alıyoruz. Başvuru harcı olarak da 55 TL'lik bir ücret alıyoruz. Biz neden bu kolaylığı sağlıyoruz. Kayıt dışı olduğu zaman biz o işletmeye ceza kesmek zorunda kalıyoruz. İşletmelerde çeşitli yasal yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Dağıttığımız broşürleri iyice inceleyin. Bir yere dükkan, işletme açmadan oranın uygun olup olmadığını lütfen gelip bizim ruhsat birimine sorun" dedi.

"Hedefimiz İpekyolu'nda ruhsatsız işletmenin olmaması"

Hedeflerinin İpekyolu'ndaki bütün işletmeleri ruhsatlandırmak olduğunu aktaran Belediye Başkan Vekili Aslan, "Adam dünyanın masrafını yapıyor. Sonra bakıyoruz bina ile ilgili o yerle ilgili birçok problem var. Biz buraya nasıl ruhsat verelim. Daha sonra belediyemiz başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarıyla da sıkıntı yaşıyorlar. Maalesef toplum olarak önce iş yapıyoruz, sonra bu işe bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz, böyle olmaz. Biz arkadaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Hedefimiz de var. İpekyolu'nda ruhsatsız işletme olmayacak inşallah. Ruhsatın birçok getirisi var. Esnaflar olmazsa olmazımızdır. Esnaflarımız birilerinin ekmek kazanmasına sebep oluyor. Bu çok önemli ve kutsaldır. Biz ve çalışma arkadaşlarımız esnaflarımızı çok önemsiyoruz" dedi.

"Ruhsatlandırmada ile haksız rekabet son bulacak"

Ruhsatlandırma ile İpekyolu ilçesinde haksız rekabetin son bularak, kayıt dışı istihdam oluşumunun önleneceğini belirten yetkililer; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanacağı, vatandaşların ise daha sağlıklı, temiz ve düzenli hizmet alabileceğini ifade etti. Türkiye'deki en ucuz ruhsatlandırma tarifelerinden birinin İpekyolu ilçesinde uygulandığını vurgulayan yetkililer, işyeri ruhsatlandırmaları yapılırken, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlandığını aktardılar. - VAN

İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği
İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği

Türk Lirası, İpekyolu, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı         
11:07
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi         
10:28
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei