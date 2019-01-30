Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesi'nden Sömestr Şenliği

İpekyolu Belediyesi'nden Sömestr Şenliği

53 dakika önce

İpekyolu Belediyesi'nden sömestr şenliğiVAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr şenliği kapsamında 'Hapşuu' ekibinin tiyatro gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

İpekyolu Belediyesi'nden sömestr şenliği

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr şenliği kapsamında 'Hapşuu' ekibinin tiyatro gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran çocuklar, sihirbaz gösterisi ve 'Hapşuu' ekibinin gösterisiyle güzel vakit geçirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri, sömestr şenliği kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Amacımız yarıyıl tatilinde çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamakla birlikte, eğlendirirken eğiten ve bilgilendiren oyunları ücretsiz olarak onlarla buluşturmaktır. Bu kapsamda 'Hapşuu' çocuk oyununu, üç gün boyunca sabah saat 10.30'da Berivan Kültür Merkezinde, saat 13.00 ve 15.00'de ise Van Devlet Tiyatrosunda çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.
Çocuklar ise, oyunu çok sevdiklerini belirterek, İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:24 Kaynak: İHA

Van, İpekyolu, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesi'nden Sömestr Şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]