İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlar için yaya dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronoviris nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmasının önlenmesi için de yoğun çalışmalar yapılıyor. Van'ın merkez ipekyolu Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar için yaya dezenfeksiyon tünelleri kurdu. Yaya dezenfeksiyon tünelleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Maraş Caddesi, İpekyolu Belediyesi hizmet binası girişi ve Cumhuriyet Caddesi'nin her iki girişine bırakılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İnsan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmayan dezenfeksiyon tünelleri kurduk. Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirgemeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüsten korunması Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlıdır. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sizlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bizler sizinler için çalışmaya devam ediyoruz dedi.