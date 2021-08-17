İpekyolu Belediyesi Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı'nın açılışına hazırlanıyor - Son Dakika

- İpekyolu Belediyesi Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı'nın açılışına hazırlanıyor

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, kısa bir süre önce yapımına başladığı 'Sanat Galerisi'ni açmak için gün sayıyor. Van'ın en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Sanat Galerisi pek çok sergi ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Van'ın kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip olacak Sanat Galerisi'nin yapım aşamasında sona yaklaşılıyor. Kentin kültür-sanat yaşamına böylesi güzel bir yapıyı kazandırmanın haklı gururunu taşıdıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sinan Aslan, Galeri'nin çok yakın zamanda açılışının yapılarak, hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

"Sanat Sokağı ile bir bütünlük oluşturacak"

Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokağı üzerinde kısa bir süre önce yapımına başlanan Sanat Galerisi'nin üzerinde bulunduğu Sanat Sokağı'da adına yakışır şekilde yeniden dizayn edildi. Van'da bir ilk olma özelliğindeki Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı'nın, herkese kendini iyi hissettirecek sanatsal çalışmalara imza atacağını belirten yetkililer, çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirttiler. Sanatsal figür ve temaların ön planda tutulduğu Sanat Galerisi, sanatsal aktivitelerin kolaylıkla yapılabileceği pek çok özelliği bir arada bulunduruyor. Yine Galeri'nin bulunduğu Sanat Sokağı'nda da yol yenileme çalışmaları, dekoratif aydınlatmalar, peyzaj uygulaması ile sokak boyu cephe giydirmeleri yapılarak Sokak ve Galeri'nin bir bütünlük içerisinde olması sağlandı.

(EKİP-ŞAK-Y)