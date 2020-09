İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

- İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Günlük 350-400 kilogram arası bayat ekmek ve atık yemek toplanıyor

VAN - Van merkez İpekyolu Belediyesi günlük 350-400 kilogram arası topladığı bayat ekmek ile atık yemeği can dostlarıyla buluşturuyor.

İpekyolu Belediyesi ekmek israfının önüne geçmek ve sokak hayvanlarını beslemek için 2017 yılında 'Bayat ekmek toplama' projesini hayata geçirmişti. Proje 3 yıl içerisinde destek alarak ve büyüyerek önemli bir aşama kaydetti. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de başlatılan proje kapsamında lokanta, fırın, okul, kurum ve kuruluşlardan günlük olarak bayat ekmek ve atık yemek topluyor. Günlük 350 -400 kilogram arası toplanan ekmek ve yemek sokak hayvanları için oluşturulan besleme alanlarına bırakılıyor.

Başkan vekili Aslan, "Projeye katkının her geçen gün daha fazla olacağını düşünüyorum"

İpekyolu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "3 yıl önce başlatılan proje ile bayat ekmekleri ve atık yemekleri toplayarak can dostlarımızı besliyoruz. İsraf etme insaf et bilinciyle hareket ederek bu projeye katkının her geçen gün daha fazla olacağını düşünüyor ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

