İpekyolu Belediyesi tarafından "Vanlı Ali" isimli oyun sahnelendi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü dolayısıyla "Vanlı Ali" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası üzerinde 1915 - 1916 yılları arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri sonrası Mehmetçik'in itilaf devletleri unsurlarını gerek denizde gerekse kara savaşlarında bozguna uğratarak oldukça önemli bir zafer kazanmasının üzerinden 106 geçti. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de bu anlamlı günde Van Devlet Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak "Vanlı Ali" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Belediye personeli Yaşar Yayan'ın yazıp yönettiği ve İpekyolu Belediyesi çalışanlarının rol aldığı bir saatlik oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"106 yıl önce bir zafer ilan edildi"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, oyun sonunda bir konuşma yaparak, Çanakkale Zaferi'nin 106 yıl önce tüm zorluklara rağmen kazanılmış şanlı bir zafer olduğunu belirtti. Kaymakam Aslan, "Çanakkale'de 106 yıl önce bir destan yazıldı. Bizde bugün burada bu zaferi ilan ediyoruz ve anıyoruz. Sadece Çanakkale Zaferi değil çok daha öncesinde kazandığımız zaferler var ve bu zaferler de şehit olan atalarımız sayesindedir. Vatan sadece bir toprak parçası değil; vatan ana, yar, uğruna ölünecek en kutsal değerdir. Burada bize vatanı emanet eden, kanlarıyla sulayan ve vatanımızın mührü, tapuları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Akademimiz meyvelerini vermeye başladı"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, belediye olarak sanatsal ve kültürel çalışmalara önem verdiklerini de sözlerine ekleyerek, "Kültür Sanat Akademimizin ilk meyvelerinden sayılan bu oyunda çok başarılı performans gösteren değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Müzik, resim ve diğer alanlarda da umarım çok nitelikli arkadaşlarımız yetişir. Çok güzel sonuçlar alırız. Bu akademimizden neden ulusal, uluslararası alanda başarılı insanlar çıkmasın ki. Bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek ve bu kişi şehrine, ülkesine faydalı birey olsa bu bize yeter" şeklinde konuştu.

Programın sonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resim sergisini gezdi. - VAN