İpekyolu Belediyesi üretimden hasada çiftçilerle kol kola

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında çiftçilere verdiği tohum, makine ve ekipman desteği ile bin dönümde silajlık mısır, 300 dönümde ise nohut hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen 'Çiftçi Destek' projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde uygulanan projeyle çiftçiler modern, teknolojik, verimli tarımsal uygulama metotlarıyla tanışma ve bu metotları uygulama fırsatı buluyor. Çalışmalar kapsamında mayıs ve haziran aylarında çiftçilere ekimi yapılan silajlık mısır ile nohutların ilk hasadı yapıldı.

"Çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz"

İpekyolu Belediyesi olarak böylesi bir projenin uygulayıcısı olmaktan, büyük mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekle bin dönüm silajlık mısır ve 300 dönüm nohut ekimi gerçekleştirdik. Hasat mevsimine başladığımız şu günlerde ise 7 bin ton mısır hasat etmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimiz arazilerini işlerken, bireysel olarak ulaşamadıkları alet ve ekipman desteğinin yanı sıra teknik personellerimizle de çiftçilerimizin yanında yer aldık. Tarımın her geçen gün önem kazandığı günümüzde çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çiftçilerden Başkan Vekili Aslan'a teşekkür

Karpuzalan ve Kıratlı mahallelerinde çiftçilik yapan Aydın Gülçek ile Adnan Akbaş ise tohum desteğinden tarlalarının sürülmesine ve hasat zamanına kadar üretimin tüm safhalarında kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam ve Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ettiler. - VAN