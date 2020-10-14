İpekyolu Belediyesi 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor

14.10.2020 17:47
İpekyolu Belediyesi 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ödüllü 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ödüllü 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçe sınırları içerisinde 'yıldız erkekler futbol ligi' kuracağı belirtildi. Açıklamada, "Müsabakaya İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden 12-16 yaşındaki erkekler katılabilecek. Takımlar 8 asil 4 yedek oyuncudan oluşacak. Lig sonunda birinci olan takımdaki her oyuncu çeyrek altınla, ikinci olan takımdaki her oyuncu eşofman takımıyla, üçüncü olan takımdaki her oyuncu da spor ayakkabısıyla ödüllendirilecek. Lige başvurular 15 Ekim 2020 başlayacak, 23 Ekim 2020'de sona erecek. Kura çekimi 30 Ekim 2020'de gerçekleştirilecek. Müsabakalar Karşıyaka Spor Kompleksinde yapılacak. İlk müsabaka ise 31 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak.

Başvuru detayları için İpekyolu Belediyesi resmi web sitesi http://www.ipekyolu.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz" denildi. - VAN

İpekyolu Belediyesi 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor

İpekyolu, Futbol, Ekim, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İpekyolu Belediyesi 'yıldız erkekler futbol ligi' kuruyor - Son Dakika Spor

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