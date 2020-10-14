İpekyolu Belediyesinde istihdam edilecek 100 kişi kurayla belirlendi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesinde temizlik işlerinde istihdam edilecek 100 geçici personel kurayla belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş için başvuruda bulunan adaylar arasında Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen kurada 100 asil 100 yedek personel belirlendi.

Kurada isimleri çıkanlar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik biriminde 5 ay 15 gün boyunca istihdam edilecek.