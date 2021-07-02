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İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası

02.07.2021 14:13
İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destek kapsamında ilçede 20 futbol sahası yaptırmak için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destek kapsamında ilçede 20 futbol sahası yaptırmak için çalışma başlattı.

Spora destek çalışmaları kapsamında; kırsal mahallelerde futbol sahaları kurulumunun startını veren İpekyolu Belediyesi, çalışmaları kısa sürede başlatarak sezona yetiştirmeyi hedefiyor. İpekyolu Belediyesinin prestij projeleri içerisinde yer alan futbol sahalarının yapılması talimatını veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilerek sahaların gençlerin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Vekili Aslan, "Kırsal mahallelerde yapacağımız futbol sahaları ile gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, yakın çevreleri ile kısa zamanda çok verimli vakit geçirecekler. Futbol sahalarımızı kurduktan sonra gençleri kaderleriyle baş başa bırakmayacağız, onlara malzemelerini verecek, takımlarını kurmalarına yardımcı olacağız. Buradaki tek amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sahip çıkarak, gelecekte topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır" dedi.

Futbol sahalarının standartlara uygun, bir sahada bulunması gereken tüm özellikleri yapısında barındıracağını belirten yetkililer, sahaların etraflarının tel örgü ile çevrileceğini, duş, WC, saha çim ekimi gibi pek çok özelliği yapısında barındıracağını kaydettiler. Yetkililer; Karagündüz'de 2, Aktaş'ta 1, Ilıkaynak'ta 1, Erçek'te 2, Gövelek'te 1, Baklatepe'de 1, Kıralı'da 1, Irgatlı'da 1, Karakoç'ta 1, Arıtoprak'ta 2, Kaymaklı'da 2, Dereüstü'nde 1, Değirmenarkı'nda 1, Ortanca'da 1, Aşağı Gölalan'da 1 ve Kavuncu Mahallesi'nde ise 1 tane yapılacağını bildirdiler. - VAN

İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası
İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası
İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası
İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası

İpekyolu, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İpekyolu Belediyesinden 20 futbol sahası - Son Dakika Spor


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