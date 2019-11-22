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İpekyolu Belediyesinden atık pil toplama çalışması

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe sınırlarındaki okullarda "Atık Pil Toplama" kampanyası başlattı.

İpekyolu Belediyesinden atık pil toplama çalışması, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe sınırlarındaki okullarda "Atık Pil Toplama" kampanyası başlattı.


İpekyolu Belediyesi; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen kampanya doğrultusunda toplanan pillerin atık hale gelmeleri ile birlikte oluşturdukları kontrolsüz atık oluşumunu TAP Derneği ile kontrol altına alarak çevreye verdiği zararlı etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara pil kutusu, masa üstü pil kutusu ve afişler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına atık pil kutusu dağıtımları da yapılıyor.


30 Nisan 2020'de sona erecek proje kapsamında en çok atık pil toplayan okullara da ödüller verileceği belirtildi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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