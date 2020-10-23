Van'da balkonlarında sebze yetiştiren vatandaşlar ödüllendirildi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi, pandemi döneminde balkon ve teraslarında sebze yetiştiren vatandaşları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 ay önce ilçede ikamet eden apartman sakinlerini tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla proje başlattı.

Bu kapsamda, evinin balkonunda, terasında ve bahçesinde sebze yetiştirmek için belediyeye başvuran ilk 50 kişiye ücretsiz domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Belediye, hasat döneminde en iyi sebze yetiştiren 3 kişiyi saksı, özel bahçe toprağı, bahçıvan tulumu, mini çapa ve kürek ile ödüllendirdi.

Belediyenin çalışmasını anlamlı bulduklarını belirten vatandaşlar, evde kaldıkları sürede balkonlarında sebze ürettiklerini, bunun da psikolojik olarak olumlu etkisini gördüklerini söyledi.