İpekyolu Belediyesinden basın açıklaması - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Hafıziye Mahallesi'nde çok sayıda ağacın kesildiği iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz ile alakalı sosyal medya hesaplarında yapılan söz konusu haberlerin, kurumumuzdan bilgi alınmadan, duyumlar üzerine servis edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Hafıziye Mahallesi'nde çok sayıda ağaç kesildiğine dair kamuoyuna gerçeklikten uzak yanlış aksettirilen haberlere istinaden bilgi kirliliğini önlemek ve doğru bilgilendirilme yapılmak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılması gereğini duymuştur. İlçemiz Hafiziye Mahallesi 44 Pafta 298 Ada 134 Parsel Nolu arsa belediyemiz tarafından imar yolu çalışmalarının yapılacağı alanda mevcut imar planı uygulandığı takdirde 55-60 adet ağaç kesilmesi söz konusu iken, doğaya ve yeşile olan bağlılığımızdan dolayı eski yapı ile bitişik olan 2 adet ağaç ile çalışma alanı içinde kalan 1 ağaç olmak üzere toplam 3 adet ağacın ekonomik ömrünü doldurmuş, niteliği ve formunu kaybetmiş olmaları nedeniyle yaşlı ve büyük olmalarından dolayı da nakli mümkün olmadığından sökümü uygun görülmüştür. Bunun dışında 8 adet taşınması mümkün olan ağaç ise taşınarak tekrar doğaya kazandırılmıştır. Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından görselliğe ve iklime uygun sökülen toplamda ekonomik ömrünü tamamlamış 3 ağacın yerine 10'larca ağaç dikilerek yeni peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine yeni açılacak yol, Uzun Sokağı Gölbaşı Caddesine bağlayacak olup Maraş Caddesi'ne alternatif olacak ve trafikte ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Basına ve kamuoyuna aksettirildiği şekilde İpekyolu Belediyesinin 'doğa katliamı ve ağaç katliamı' yaptığı iddiaları doğru değildir. Kaldı ki yeşil alanların korunması ve çoğaltılmasının önemini savunan ve bunu her platformda çalışmalarıyla ortaya koyan bir belediye olarak, 2017 yılından bu yana ilçe sınırlarındaki yeşil alan miktarını her geçen yıl arttıran bir anlayışla çalışmalarını sürdüren belediyemiz ile alakalı yapılan söz konusu haberlerin, kurumumuzdan bilgi alınmadan, kulaktan dolma sözlerle servis edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - VAN