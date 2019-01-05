Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesinden Birimler Arası Futbol Turnuvası

İpekyolu Belediyesinden Birimler Arası Futbol Turnuvası

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, personelin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak, kaynaştırmak, birim müdürlükleri arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediği futbol turnuvası, yapılan final maçıyla sona erdi.

İpekyolu Belediyesinden Birimler Arası Futbol Turnuvası, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi, personelin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak, kaynaştırmak, birim müdürlükleri arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlediği futbol turnuvası, yapılan final maçıyla sona erdi.

Yaklaşık 2 aydan bu yana süren ve 10 takımın katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün yanı sıra birçok birim amiri ile belediye personellerinin ve çok sayıda sporseverin izlediği final maçında; Çevre Koruma Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları&Plan Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın galibi 5-4'lük skorla İnsan Kaynakları&Plan Proje Müdürlüğü olurken, turnuvanın ikincisi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, üçüncüsü de Zabıta Müdürlüğü oldu.

Başkan Vekili Öztürk, şampiyon takıma kupasını verirken, turnuvaya katılan tüm takımları ise tebrik etti. Öztürk, İpekyolu Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini vurguladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Van, Futbol, İpekyolu, Spor
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