İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, evlenecek çiftlerin nikah törenlerini yapacakları 'Evlendirme Köşkü' yapıyor.

İpekyolu Belediyesinin 'Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz' projeleri kapsamında yapacağı Evlendirme Köşkü, pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikah törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikah törenlerinde tüm gereksinimlerini karşılayacak olan projenin, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin kısa süre içerisinde uygulama aşamasına geçirilerek bitirilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Şerefiye Mahallesi'nde yapılması planlanan proje, özgün mimari yapısı ile 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak. Proje kapsamında; 88 kişilik nikah alanı, gelin damat merdivenleri, nikah kıyma platformu, idari kata çıkış merdiveni, danışma, güvenlik, engelli wc yer alacak. - VAN