İpekyolu Belediyesinden "geri dönüşüm" başarısı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden "geri dönüşüm" başarısı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yıl başından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yıl başından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal kaynakların korunarak geleceğe ve ekonomiye katkı sunulması amacıyla başlatılan geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

"Bizi Arayın Gelip Alalım" sloganıyla çalışmayı başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geri dönüşümü mümkün olan bitkisel atık yağ, atık pil, aküler, plastik, metal, kompozit, kağıt ve kartonları topluyor.

Yapılan çalışmalarla yıl boyunca 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil, 15 bin ton bitkisel atık yağ toplayan ekipler, önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, vatandaşların İpekyolu Belediyesi'ni arayarak biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden 'geri dönüşüm' başarısı - Son Dakika
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