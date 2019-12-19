İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi ailelere yönelik muhtelif gıda, yeni doğan bebek çantası ve çocuklara yönelik eğitim seti yardımları devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi ailelere yönelik muhtelif gıda, yeni doğan bebek çantası ve çocuklara yönelik eğitim seti yardımları devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi ekipleri, İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, gelir durumu düşük olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri, yeni doğan bebek çantası ve öğrencilere yönelik eğitim setleri, ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırılıyor.


Bugüne kadar 20 mahallede yapılan yardım çalışmalarının ilerleyen günlerde ilçedeki tüm mahallelere ulaştırılacağı belirtildi. "Sosyal Belediyecilik" kapsamında ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik, benzeri yardımların devam edeceği bildirildi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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