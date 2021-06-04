Üye Girişi
İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi

04.06.2021 11:44
İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi; eğitimden turizme, kentleşme ve spordan kültür-sanata toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda marka bir ilçe inşa etmek vizyonuyla çıktığı yolda ikinci 'Kadın Spor Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi; eğitimden turizme, kentleşme ve spordan kültür-sanata toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda marka bir ilçe inşa etmek vizyonuyla çıktığı yolda ikinci 'Kadın Spor Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor.

İpekyolu Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarını ikinci 'Kadın Spor Merkezi'ni açmaya hazırlanarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bahçıvan Mahallesi'nde açtığı 'Kadın Spor Merkezi'nden sonra ikinci spor merkezini açmak için hummalı hazırlıklara başlayan İpekyolu Belediyesi, Alipaşa Mahallesi İller Bankası 2. Sokakta açılacak olan merkezi de kısa sürede tamamlayarak kadınların hizmetine sunmayı hedefliyor.

İpekyolu Belediyesi olarak kadınların spor yapabilecekleri mekanları çoğaltacaklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Eğitimden turizme, kentleşme ve spordan kültür-sanata toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda kentimizin geleceğini ilgilendiren prestij projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Projelerimizi yaparken, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek hazırlıklara başlıyoruz. Spor, sadece sağlıklı yaşam için gerekli olmadığı gibi sağlıklı düşünmek ve sosyalleşmek için vazgeçilmez bir aktivitedir. Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirecek olan kadınlarımız için ikinci 'Kadın Spor Merkezi'mizin çalışmalarını başlattık. Bahçıvan Mahallemizde açtığımız 'Kadın Spor Merkezimiz' Vanlı kadınlarımızdan yoğun ilgi gördü. Orada kadınlarımıza, kentimizde spor merkezlerimizi çoğaltma sözü verdik ve şimdi sözümüzün gereklerini yerine getiriyoruz" dedi.

Modern teknik altyapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla hizmet vermesi için yapım çalışmalarına başlanan 'Alipaşa Kadın Spor Merkezi', Vanlı kadınlara ücretsiz hizmet verecek. Zumba, pilates, kardiyo, aerobik steps, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, latin dansları gibi pek çok sportif alanda hizmet verecek olan merkezde; su, çay, kahve, her türlü bitki çayı ikramlarının yapılacağı ücretsiz kafeteryası ve çocuk oyun alanı bulunacağı belirtildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi

İller Bankası, İpekyolu, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesinden ikinci kadın spor merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement