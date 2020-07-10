İpekyolu Belediyesinden ilkleri içerisinde barındıracak 'İpek Park' projesi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden ilkleri içerisinde barındıracak 'İpek Park' projesi

İpekyolu Belediyesinden ilkleri içerisinde barındıracak 'İpek Park' projesi Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kente değer katacak olan 'İpek Park' projesi hayata geçiriliyor.

İpekyolu Belediyesinden ilkleri içerisinde barındıracak 'İpek Park' projesi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kente değer katacak olan 'İpek Park' projesi hayata geçiriliyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede yapılacak olan 'İpek Park' projesinin tanıtımı noktasında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediyede düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Aslan, İpek Park projesi ile 12 bin metrekarelik bir alanı, içerisinde birçok ilkin yer alacağı yeşil bir alana çevireceklerini söyledi. Belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tasarlanan prestij projelerinden olan ve 2020 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanan 'İpek Park' projesinin küçükten büyüğe herkesin beğeneceğini dile getiren Aslan, "Şerefiye Mahallesi'ndeki 12 dönümlük bir alana inşa edilecek olan ve 7 bin metrekare yeşil alan, 430 metre yürüyüş yolunun bulunacağı İpek Park, kültür ve eğlence merkezi olarak tasarlandı. Parkın içerisinde ters ev, buz pisti, oyuncak müzesi, tematik oyun parkı gibi kentte ilk kez bulunacak yapıların yanında spor alanları, engelsiz kafe ile konsept fotoğraf çekim alanları da yer alacak" dedi.

İpek Park projesinin belediyeye bağlı Plan ve Proje Müdürlüğünün büyük emek vererek tasarladığını belirten Başkan Aslan, "Bu, çok kapsamlı ve nitelikli bir proje. Aslında Van'da ilk defa yapılacak projelerden birisi. Bu projeyi gerçekleştirmek için TOKİ'den yaklaşık 12 dönümlük yerin hem park hem de yola terkinini aldık. Gerçekten belediyemizin çok önemli bir hizmeti olacak. Tam şehrin merkezi noktalarından birinde 12 dönümlük kıymetli bir yeri yeşil alana çeviriyoruz. Vatandaşlarımızın eğlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir park olacak" ifadelerini kullandı.

"Parkın içinde 12 metrelik Elsa Kulesi bulunacak"

İpek Park projesinin kentin çehresini değiştireceğini ifade eden Aslan, "Bu parkta ilkler olacak. Burası kış memleketi. Biz de istedik ki burada bir buz pisti olsun. Buz pistimiz kapalı olarak 650 metrekare olacak. İlk etapta 350 metrekarelik bir alanda hizmet vereceğiz. Daha sonra talebe göre bu alan genişletilebilir. Ayrıca parkın içinde çocuklarımız için oyuncak müzesi olacak. Yine masalsı bir kule olması düşüncesiyle Elsa Kulesi yaptık. Bu kulenin yüksekliği 12 metre olacak. Yine parkta yer alacak olan 'Tematik oyun parkı' maalesef Van'da yok. Bu da şehrimiz için bir ilk olacak. Bir sürü çizgi film karakterine ait figürler bu alanda yer alacak ve çocuklar burada hem oyun oynayacak hem de fotoğraf çekimi yapacak. Park içerisinde basketbol, voleybol sahası ve spor aletlerimiz de bulunacak, vatandaşlarımızın daha iyi vakit geçirebilmesi için kamelya ve oturma alanları da yer alacaktır" diye konuştu.

Projenin 2020 yılının sonlarına doğru hayata geçebileceğini söyleyen Başkan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alanın yanında resmi kuruma ait alanımız var. Burada ileride belki evlendirme dairesi yapacağız. Yapacağımız buz pisti ve kayak pistinin hepsi taşınabilecek şekilde tasarlandı. Miadını dolduran bütün yapıları farklı şekillerde değerlendireceğiz. Yani devletin bir kuruşu zayi olmayacak. Projenin ihalesini temmuz ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. İnşallah kasım ayında halkın hizmetine sunacağız. Ben bu anlamda İpek Park'ın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Program, daha sonra soru-cevap şeklinde sona erdi.

(ATL-MSA-Y)

İpekyolu, Şerefiye, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden ilkleri içerisinde barındıracak 'İpek Park' projesi - Son Dakika
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