İpekyolu Belediyesinden iş yeri denetimi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi yapabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamalarını yerinde denetledi.



Belediye zabıta ekipleri tarafından market ve diğer işletmelerde etiketlerin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, unlu mamuller satan pastane, fırın, market ve alışveriş merkezleri de denetlendi. Ekipler, suni fiyat artışları, ruhsat ve hijyen konularında da işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. - VAN