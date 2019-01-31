Son Dakika Haberleri: İpekyolu Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

İpekyolu Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri, 50 adet iş makinesi olmak üzere toplamda 70 araç ve 100 personelle karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "İpekyolu Belediyesi olarak 20 merkez ve 17 kırsal mahallede karla mücadele çalışması gerçekleştiriyoruz. Protokol gereği Ortanca hattında bulunan 13 mahallemizin karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, toplam 37 mahallemizde karla mücadele çalışması yapılıyor. Bu çalışmalarda 70 araç ve 100 personel görev almakta olup, şu anda ulaşıma kapalı mahalle yolumuz bulunmamaktadır. Amacımız, her türlü olumsuz şartlarda bile halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Van, İpekyolu, Güncel
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