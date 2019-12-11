İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İpekyolu Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışıyla birlikte İpekyolu Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İpekyolu Belediyesi, karla mücadele kapsamında 7 ayrı ekiple vatandaşların günlük hayatlarının etkilenmemesi için 20 merkez ve 30 kırsal mahallede kar temizleme ve yol açma işlemlerini sürdürüyor. Gündüz saatlerinde servis yolları ve ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, aynı zamanda ilçe sınırlarındaki okul bahçelerindeki karı da temizleyerek öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarında aksaklık yaşamamaları için gayret gösteriyor.


Karla mücadele çalışmaları kapsamında iş makineleri, kamyonetler, tuzlama araçları ve saha personelleriyle görev alan ekipler, tüm çalışmalarını 24 saat esaslı sürdürüyor. Bu doğrultuda ilçe sınırlarında ulaşıma kapalı yol bulunmazken, belediye ekipleri olumsuz kış şartlarına rağmen tüm imkanlarını seferber ediyor. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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