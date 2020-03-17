İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı umuma açık işletmelerde denetim yapıldı.

İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı umuma açık işletmelerde denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde ilçe merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı. Ayrıca vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları için önemli uyarılarda bulunuldu. - VAN

İçişleri Bakanlığı, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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