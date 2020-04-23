İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri devam ediyor

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs pandemisine karşı alınan tedbir ve önlemler kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs pandemisine karşı alınan tedbir ve önlemler kapsamında denetimlerine devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler kapsamında ilçede kurulan semt pazarları başta olmak üzere market, manav, fırın ve diğer işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Zabıta Müdürü Tamer Seymen, ilçe sınırlarında bulunan 314 adet market ve diğer umuma açık işletmelere yönelik sosyal mesafenin korunması ve maskesiz müşteri alınmaması yönünde denetim gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, kurallara uymayan 3 markete de adli ve idari işlem yaptıklarını dile getirdi. İlçede kurulan semt pazarlarında salgının yayılımını engellemek amacıyla İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sürekli pazarcı esnafını denetlediklerini söyleyen Seymen, esnafın maskesiz ve eldivensiz çalışmaması, pazara girmek isteyen vatandaşların da maskesiz girmemesi ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Seymen, "İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların kurallara uymaları hususunda sürekli uyarı ve denetimlerde bulunuyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgelere uymayarak kuralları çiğneyen 1 halı saha, 1 berber, 3 lokanta ile 4 okey salonuna adli işlem başlatarak, idari yaptırımlar uyguladık. Bu bağlamda bizler İpekyolu Belediyesi olarak gerek umuma açık işletme gerekse İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler kapsamında denetim ve kontrollerimize aralıksız devam ederek değerli İpekyolu halkının güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:51 Kaynak: İHA

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