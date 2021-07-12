İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köylerarası Futbol Turnuvası'nın startı bu hafta sonu verildi.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Köylerarası Futbol Turnuvası, bu hafta sonu oynanan maçla start aldı. İlçeye spor kültürünü hakim kılarak, sporu tabana yayma amacında olduklarını belirten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, organizasyonun baş mimarının İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan olduğunu belirterek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'a bu ligin düzenlenmesi için vermiş olduğu destek ve talimatlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu maçlarımız aracılığıyla kırsal ve kent merkezinde yaşayan insanlarımız bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor. Maçlarımız aracılığıyla insanlarımız kaynaşarak, toplumsal bir yapıya bürünüyor. Temennimiz maçların barış ve kardeşlik havası içinde geçmesidir" dedi.

22 takımın yarıştığı Köylerarası Futbol Turnuvası'nda tüm masrafların belediye tarafından karşılandığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, "Turnuvamız 12-15, 16-18 ile 19 yaş ve üstü gruplarını kapsıyor. Maçlar Bostaniçi Semt Sahasında gerçekleşiyor. Müsabakaların ardından ilk 3 takımımıza çeşitli ödüller verilecek. Takımlarımızın müsabakalara gidiş ve gelişleri belediyemiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca lige katılan tüm takımlara forma, şort ve krampondan oluşan spor malzemeleri dağıttık" ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu Baklatepe-Yalınağaç ve Aşağı Gölalan-Kevenli maçları ile startı verilen turnuvanın tamamlanmasıyla ilk üç takıma çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi. - VAN