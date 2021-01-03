İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri

03.01.2021 10:16

İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya rağmen müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Ali Paşa Mahallesi ile Suvaroğlu Caddesi'nde müzik dinletisi gerçekleştirirdi. Türkçe, Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle halkı da balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla, alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bu coşkuya ortak oldu. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli anları dakikalarca kaydetti.

Mini konserde yetkililer tarafından sık sık "Evde Kal" ve "Sosyal Mesafe" çağrısı da yapıldı.

Vatandaşlar İpekyolu Belediyesine teşekkür

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.

İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri

İpekyolu, Hisarcık, Konser, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi Bir saat arayla paylaştı! Bakan Koca'dan art arda dikkat çeken koronavirüs uyarıları Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Çekici ile drift yapan sürücü, yakalanınca suçu kime atacağını şaşırdı: Annem yaptı Çekici ile drift yapan sürücü, yakalanınca suçu kime atacağını şaşırdı: Annem yaptı         
09:46
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada         
09:23
Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor         
08:45
The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti         
08:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı         
01:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 10:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei