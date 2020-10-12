İpekyolu Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması

12.10.2020 17:05
İpekyolu Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Tarihi İpekyolu" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Tarihi İpekyolu" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Tarihi İpekyolu Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Yarışmaya katılım 12 Ekim 2020'de başlayacak ve 21 Aralık 2020 saat 23.00'de sona erecek. Yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülü (bir kişiye) bin TL ve İpekyolu özel ödülü ise bin TL verilecek. İpekyolu 2 bin yıl boyunca dinleri, bilgeleri, ırkları ve kültürleri barındıran bir ticaret yoludur. Bu yol, ülkemizdeki tarihi yapıları, hanları, güzergahları gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Van, Çavuştepe ve Hoşap kaleleri fotoğraflarıyla yarışmaya katılım sağlanabilecektir. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılabileceği yarışma ile ilgili tüm detaylara http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden ulaşılabilir" denildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması

Türk Lirası, İpekyolu, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması - Son Dakika

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