İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması

16.10.2020 09:22
İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması, System.String[]

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Covid-19 ile Yaşam" konulu ödüllü ulusal kısa film yarışması düzenliyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "Covid-19 ile Yaşam" konulu ödüllü ulusal kısa film yarışması düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmanın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildiği belirtilerek, "Yarışmaya katılım 15 Ekim 2020'de başlayacak ve 20 Kasım 2020 saat 23.59'da sona erecek. Yarışmada birinci 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirilecek, mansiyon ödülleri için de toplum 5 film için (film başı 500 TL) 2 bin 500 TL verilecek. Yarışma katılım belgeleri ise imza başvuru belgesi, imzalı başvuru şartnamesi. eserin 1 adet DVD veya USB DİSK'e kaydedilmiş kopyası (Gönderilen filmin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenmemesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.), yapıtla ilgili sahnelerden en az 3 adet fotoğraf, filmin afişi ve yönetmenin kısa özgeçmişi olarak belirlendi. Kısa film yarışmasının amacı, korona virüs pandemisinin günlük yaşamımızdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarıp kamuoyu ile paylaşmaktır. Ayrıca yönetmen, yazar ve oyuncuların yeteneklerini sergileyeceği alternatif bir alan oluşturup maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı duyarlılık oluşturmaktır. Yarışmaya başvurular ise http://ipekyolukisafilm.org adresinden online olarak yapılacaktır" denildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması

Kısa Film, İpekyolu, Film, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Çaldığı 140 ekran televizyonu kucaklayıp götürdü, rahatlığıyla şaşırtan hırsızı kameralar yakalattı Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor
Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim         
09:22
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Geçen hafta cezaevindeydi! Protestolar sonrası Sadır Caparov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı oldu Geçen hafta cezaevindeydi! Protestolar sonrası Sadır Caparov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı oldu         
08:56
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası         
22:58
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 09:32:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei