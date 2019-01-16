İpekyolu Belediyesinden Ölçü ve Ayar Birimleri Kontrolü

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşların alışverişlerindeki ölçü ve ayar birimlerini düzenlemek için bir dizi tedbir aldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşların alışverişlerindeki ölçü ve ayar birimlerini düzenlemek için bir dizi tedbir aldı.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik (barkotsuz çıktı verebilme özelliği olmayan, herhangi bir cihaza bağlı olmayan) ibreli, mekanik, teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan teraziler kullanılabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü, tartı aletlerinin almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimi'nden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları zabıta müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar, pazarcı esnafı belediyemize müracaat edebilir. Bu çerçevede alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2019 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Denetimler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacaktır" denildi.



Muayene için yapılacak işlemler



Esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerini her iki yılda bir 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında belediyenin ölçüler ve ayar birimine beyannamesini vermek zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, "Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri, ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaflar hakkında 1 Mart 2019 tarihinden itibaren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince 2019 yılı için 2 bin 600 TL para cezası ile birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf için Türk Ceza Kanunu hükümlerince hapis cezası yaptırımları da yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı. - VAN

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