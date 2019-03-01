İpekyolu Belediyesinden Özel Öğrenciler İçin Yüzme Kursu

Van'ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bir ilke daha imza atarak, özel gereksinimli öğrenciler için yüzme kursu açtı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bir ilke daha imza atarak, özel gereksinimli öğrenciler için yüzme kursu açtı.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Çağdaş Aqua Park yüzme havuzunda, profesyonel yüzme antrenörleri ve Engelsiz Yaşam Akademisi eğitmenleri tarafından gruplara ayrılan engelli kursiyerlere yüzme eğitimi verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşları 6 ile 12 aralığında olan kursiyerler, akademinin kendi alanlarında uzman çalışanları ile evlerinden alınıyor, yüzme kursu sonunda tekrar evlerine bırakılıyor.



Toplamda 50 öğrencinin faydalanacağı kurs 3 ay sürecek olup, 3 ay sonunda yeni öğrenci grubu ile tekrar devam edecektir. Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak ettikleri konumu almaları için özel eğitimin öneminin büyük olduğunun bilincindeki İpekyolu Belediyesi, engelli vatandaşlarımızın toplumun her kesimine kazandırılması için gereken önem ve hassasiyeti tüm kararlılığıyla sürdürecektir" denildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı

Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu